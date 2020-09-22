Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
22.09.2020 09:47 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:51

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza ilçenin Talipli Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Ordu istikametine gitmekte olan İdris Özpolat yönetimindeki 53 LB 210 plakalı Hyundai marka araç henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan cepte park halinde olan kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan İdris Özpolat ve Ayşe Özpolat olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle araçtan çıkartılırken, durumu ağır olan Ayşe Özpolat kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Yaralı şoför İdris Özpolat'ın ise tedavisi sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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