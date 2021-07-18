Giresun'da terzilik mesleğini 52 yıldır sürdürüyor

Giresun'un Eynesil ilçesinde 67 yaşındaki Coşkun Göral, yarım asrı aşkın zamandır terzilik mesleğini sürdürüyor.

Giresun'un Eynesil ilçesinde 67 yaşındaki Coşkun Göral, yarım asrı aşkın zamandır terzilik mesleğini sürdürüyor.

Göral, AA muhabirine, İstanbul'da çırak olarak başladığı meslek yaşantısını 1976'dan itibaren Eynesil'de devam ettirdiğini söyledi.

Göral, 35 yıldır da Gümüşçay Mahallesi'ndeki iş yerinde hizmet verdiğini belirterek, "2000 yılında emekli oldum. Fakat meleğime devam ediyorum. Şartlar ne getirir, ne götürür, bilmiyorum. Ömrümüz olduğu, elim kolum tuttuğu müddetçe biraz daha çalışmayı düşünüyorum." dedi.

Geçmiş yıllarda bayramlar öncesi çok sayıda sipariş aldıklarını ancak günümüzde bu durumun yaşanmadığını dile getiren Göral, "Eskiden iş yerinde 4-5 kişi çalıştığımız zamanlar olurdu. Yine de işleri zor yetiştirirdik. Özellikle bayrama yakın dönemlerde elbise siparişi alırdık. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi bir iki takım ancak oluyor. Ayda 4-5 pantolon siparişi oluyor. Ağırlıklı olarak amir işi yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Ceylan