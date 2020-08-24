Giresun'da sele neden sağanak yağışlar kendini günler öncesinden belli etmiş Uzmanlar, Giresun'un Yağlıdere, Doğankent ve Dereli ilçesinde sele neden olan sağanak yağışların "Charlie Brown" adı verilen bulutlardan kaynaklı olduğunu ifade ettiler. Bununla birlikte son 3-4 gündür deniz suyu sıcaklığının yükselmesi nedeniyle de uyarılarda bulunduklarını belirttiler.

Giresun'un özellikle 3 ilçesini vuran sel felaketine önceki akşam yağan sağanak yağış neden oldu. Bu sağanak yağışın arkasında yatan neden ise özellikle yağışlardan önceki son 3-4 günlük süreçte deniz suyu sıcaklığının aşırı derecede artması ve buna bağlı olarak deniz üzerinde oluşan "Charlie Brown" adı verilen bulutlar olarak görülüyor.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MAZERET DEĞİL"

Hürriyet'ten Musa Kesler'e konuşan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Giresun'da meydana gelen sel felaketini değerlendirirken şunları söyledi "Bu bölgede bu aylarda görülen yağışlar, yağış tipi mevsim normallerine uygun. Yağışın şiddeti de artık mevsim normali haline geldi. Bu yağışları 'iklim değişikliği' ile açıklamak doğru değil. O zaman yerel yönetimler bunu bir mazeret olarak kullanıyor, 'İklim değişti, böyle oldu' diye işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Dere kenarlarının imara açılması göz ardı ediliyor.

"DENİZ SUYU SICAKLIĞININ 25 DERECE OLDUĞUNU GÖRDÜK"

3-4 gündür biz bu bölgedeki yağışları takip ediyoruz. Deniz suyu sıcaklığının 25 derece olduğunu gördük. Bu durumun bir risk olduğunu görüyorduk. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bu riski gördü ve gerekli uyarıları yaptı. Bu iklim değişikliğine bağlanamaz. Bu bölgede deniz üzerinde 12-13 kilometre kalınlığında CB (Charlie Brown) olarak adlandırılan bulutlar oluştu.

"DERE YATAĞINA YERLEŞİM YAPARSANIZ SEL ORAYI VURUR"

Bu bulutlar önce deniz üzerinde oluşur ve sonra karaya doğru hareket eder. Netice itibariyle de metrekareye 139 kilogram yağış düşmüş. Fakat afete niye dönüştü? Bu önemli. Afete dönüşmesinde ise insani sorumluluk var. Dere kenarlarındaki yapılaşma temel sorun. Bu bölgede dereler var. Arkaları dağ. Bu derelerdeki su arkadaki dağlara düşen yağışın debisini de akış gücünü de alıyor. Dere yatağına, su yoluna yerleşim yaparsanız,o sel orayı mutlaka vurur. Hiç şaşmaz."

KATİL BULUTLAR

Meteorolojide 'Kümülonimbus' denilen bu bulutlar aynı zamanda 'Katil Bulutlar' olarak da adlandırılıyor. Havacılık terminolojisinde 'CB-Charlie Brown' olarak tanımlanıyor. Bunlar, pilotların en tehlikeli bulduğu ve her zaman uzak durdukları bulut kümeleri.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Giresun'da meydana gelen sel felaketinde 2'si jandarma toplamda 6 kişi hayatını kaybetti. Sel sularına kapılan 3'ü jandarma 10 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.