Giresun'da otomobilin kanala düştüğü kazada bir kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun'da otomobilin kanala düştüğü kazada bir kişi öldü

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da otomobilin kanala düştüğü kazada bir kişi öldü

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Yılgın köyü sahil yolu mevkisinde, Salih Özcan (34) yönetimindeki 34 EJS 878 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala düştü.

Kanaldaki menfeze çarpan otomobilde bulunan İrem Nur Ayhan (23), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Özcan, Mehmet İlyas Kurt (30) ve Arzu Kalafat (30), Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
ZEYTİNBURNU'NDA 2 DAKİKALIK 'HAYALET GÖSTERGE' HIRSIZLIĞI KAMERADA

ZEYTİNBURNU'NDA 2 DAKİKALIK 'HAYALET GÖSTERGE' HIRSIZLIĞI KAMERADA

 Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

 Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki

Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title