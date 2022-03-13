Giresun'da ortaokuldaki itimat bakkalının sorumlusu "güven"

EYNESİL, GİRESUN (AA) - Giresun'un Eynesil ilçesinde bir ortaokulda hayata geçirilen uygulama ile öğrenciler kapısız ve kasiyersiz bakkaldan alışveriş yapıyor.

Eynesil Hacı Mustafa Eren Hafız İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin, güven, yardımlaşma ve paylaşma duygularının geliştirilmesi amacıyla görevlisi bulunmayan "itimat bakkalı" uygulaması hayata geçirildi.

Bakkaldan alışveriş yapan öğrenciler, aldıklarının ücretini kasaya bırakıyor.

Okul Müdürü Mustafa Çavuş Karkaç, AA muhabirine, bakkalda işletmeci ve kasiyer olmadığını söyledi.

Bakkalın kapısının da olmadığını aktaran Karkaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temel amacımız çocuklarda güven, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirmektir. Öğrencilerimiz aldığı ürünün ücretini kasaya koyup para üstünü kendileri alıyor. Öğrencimiz o gün harçlığını unutmuşsa veresiye defterimiz var. Bu durumdaki öğrencilerimiz bakkal defterine ödünç olarak not etmekte, harçlığı olduğunda ürünün ücretini yerine koymaktadır. Kimi zaman da öğrencilerimiz harçlığını unutan arkadaşına 'ikram sünnettir' düşüncesiyle ikramda bulunmakta ve yardımlaşma duygusunu geliştirebilmektedir."

Karkaç, bakkalın asla kar amacı olmadığını vurgulayarak, temizlik, düzen ve ürün yerleştirme işlerinin de nöbet sistemiyle tamamen öğrenciler tarafından yapıldığını sözlerine ekledi.