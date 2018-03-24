Giresun'da Orman Yangınları

Giresun merkez ve üç ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Giresun Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Alınca köyü ile Görele ilçesi Daylı köyü, Espiye ilçesi Cibril Mahallesi ve Bulancak ilçesindeki ormanlık alanlarda yangın çıktığını söyledi.

Alevlerin ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındığını belirten Özkaya, herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını ifade etti.

Özkaya, bölgede esen poyrazın durmasıyla riskin azaldığını dile getirerek, "Merkezdeki yangının elektrik direğinin devrilmesi kaynaklı olduğu ihtimali üzerinde duruyoruz. Diğer yangınlarda da rüzgar etkili oldu ama şu an için bir sıkıntı yok." dedi.

Zarar gören alanların çok büyük olmadığı bilgisini veren Özkaya, yangınlarla ilgili bugün teknik çalışma yapılacağını sözlerine ekledi.