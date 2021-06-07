Giresun'da denizde kaybolan iki gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun'da denizde kaybolan iki gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı

Giresun'da denizde kaybolan iki gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı
Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız - Haberler | Güncel

Giresun'un Bulancak ilçesinde girdikleri denizde kaybolan iki gençten birinin cansız bedeni bulundu.

Giresun'un Bulancak ilçesinde girdikleri denizde kaybolan iki gençten birinin cansız bedeni bulundu.

İlçenin Pazarsuyu mevkisinde denize giren 17 yaşındaki Enes Toraman ve teyzesinin oğlu 18 yaşındaki Mert Demir bir süre sonra kayboldu.

Sahil Güvenlik, AFAD ile Giresun ve Bulancak belediyelerinin ekipleri bölgede gençleri aramak için çalışma başlattı.

Akşam saatlerinde Mert Demir'in cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan Demir'in cenazesi Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Enes Toroman'ı arama çalışmalarına ise devam ediliyor.

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, olay yerine gelerek ilgililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı, gençlerin yakınlarıyla görüştü.

Tuna, AA muhabirine, lise son sınıf öğrencisi iki gencin denize girdiğini, onlardan uzun süre haber alamayan ve eşyalarını gören arkadaşlarının emniyete haber verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sahil Güvenlik ve AFAD'dan destek istedik. Yine Bulancak ve Giresun belediyemizin ekipleri de burada. Sahil Güvenliğimiz 4 ekibiyle gece bu saatlerde hala aramalara devam ediyorlar. Gençlerimizden bir tanesinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğeri ile ilgili umutla iyimserlikle arama çalışmalarımız sonuna kadar devam edecek. İnşallah ailelerine, okul arkadaşlarına güzel bir haber vermiş oluruz."

Giresun'da denizde kaybolan iki gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı
Giresun'da denizde kaybolan iki gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı
Giresun'da denizde kaybolan iki gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Burak Özçivit Erkan Petekkaya
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Giresun'da denizde kaybolan iki gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 23:21:58. #1.16#

title