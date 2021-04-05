Giresun'da, debisi yükselen derede suya kapılan iki işçiden biri öldü
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Giresun'da, debisi yükselen derede suya kapılan iki işçiden biri öldü

Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Giresun'da, debisi yükselen derede suya kapılan iki işçiden biri öldü

Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde, Aksu Deresinin debisinin yükselmesi sonucu suya kapılan iki işçiden biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde, Aksu Deresinin debisinin yükselmesi sonucu suya kapılan iki işçiden biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede bulunan Aksu Deresinin öğleden sonra debisinin yükseldiğini söyledi.

Bölgede dere kenarında duvar çalışması yapan iki işçinin suya kapıldığını ifade eden Çetin, "Sele kapılan işçilerden biri Duroğlu belde merkezinin biraz aşağısında vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğunu öğrendik." dedi.

Çetin, diğer işçinin cesedine ulaşıldığını aktararak, "Üzülerek söylüyorum ki diğer işçimiz maalesef hayatını kaybetti. Şu anda dere kenarında ekiplerce çıkarılma çalışmaları sürüyor." diye konuştu.

Görgü tanığı Timur Özdemir ise suya kapılan işçilerden birini son anda kurtardıklarını söyledi.

Özdemir, işçinin kütüğe tutunarak suda ilerlediğini gördüklerini ifade ederek, "Jandarma ve arkadaşlarla kurtarma için mücadele ettik. Halat yardımıyla kendisine ulaştık ve dere kenarına çektik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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