Giresun'da çocuk işçiler için müzik, resim, okuma kursları oluşturulacak
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Giresun'da çocuk işçiler için müzik, resim, okuma kursları oluşturulacak

Giresun'da yaklaşan fındık hasadı öncesi mevsimlik işçilerle birlikte gelecek olan çocukların bahçelerde çalıştırılmaması için "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ekibi" kurulacak ve çocuk işçiliğin önüne geçilecek.

Giresun'da çocuk işçiler için müzik, resim, okuma kursları oluşturulacak
22.07.2020 12:00 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:04

Giresun'da yaklaşan fındık hasadı öncesi mevsimlik işçilerle birlikte gelecek olan çocukların bahçelerde çalıştırılmaması için "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ekibi" kurulacak ve çocuk işçiliğin önüne geçilecek.

Giresun Valiliği'nde Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında toplanan komisyonda mevsimlik işçilerle beraber çocuklarının da şehre geleceği ve 16 yaşından küçük çocukların İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Giresun Belediyesi Konservatuarı tarafından, yeni normalleşme süreci dikkate alınarak müzik, resim, okuma kurslarının ve anasınıflarının düzenlenmesi, tiyatro, konser gibi sosyal etkinlik ve aktivitelerin yapılmasına ve bu etkinlikler için ilgili alanlarda yeterli sayıda öğretmen ve personel görevlendirilmesi kararına varıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, geçici yerleşim alanında görevlendirilecek çocuk gelişim uzmanlarınca çocuklar için eğitim ve bakım hizmetlerinin yapılacağı belirtilirken yine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile SGK İl Müdürlüğü yetkililerinden oluşturulan 3 kişilik "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ekibi", ilçelerde ise Kaymakamlıklarca oluşturulacak denetim ekipleri tarafından fındık hasadında çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik denetim çalışması yapılması, fındık hasadı süresince fındık bahçeleri gezilerek etkin bir şekilde kontrol ve denetim çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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