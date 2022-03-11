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Giresun'da bazı ilçelerde eğitime ara verildi

AA - Gültekin Yetgin - Güncel
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Giresun'da bazı ilçelerde eğitime ara verildi

Giresun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Giresun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Valilikten alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde yüz yüze eğitime bugün ara verildi.

Dereli ilçesinde anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitime ara verilirken liselerde ise eğitime devam ediliyor.

Bulancak, Piraziz ve Doğankent ilçelerindeki köy okullarında eğitime ara verildi.

Bulancak, Piraziz, Doğankent, Alucra ve Güce ilçelerindeki taşımalı eğitime de ara verilmesi kararlaştırıldı.

AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Şebinkarahisar, Bulancak, Giresun, kar, Güncel, Haberler

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