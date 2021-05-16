Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı
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Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK - Haberler | Güncel

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde Turgut Alkan (36), annesi Şükriye Alkan'ı boğazını baltayla keserek öldürdü, kardeşi ve 2 polisi de yaraladı.

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde Turgut Alkan (36), annesi Şükriye Alkan'ı boğazını baltayla keserek öldürdü, kardeşi ve 2 polisi de yaraladı. Polisin vurduğu Turgut Alkan da hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Turgut Alkan, henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı annesi Şükriye Alkan'ı baltayla boğazını keserek öldürdü. Saldırgan ardından kardeşi Hasan Alkan'ı da baltayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polislere de saldıran Turgut Alkan, 2 polis memurunu yaraladı. Polislerin ikna çabalarına rağmen sakinleşmeyen Turgut Alkan, yaralı polis memurlarından birinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Yaralılar Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 


- Bulancak
Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı
Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı
Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı
Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı
Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı
Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı
Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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