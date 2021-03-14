Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı

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İzmir'de Volkan Atılgan ve eşi, ameliyat olan annesi Pervin Atilla'nın evinde kalmaya başladı. Çift gece saatlerinde banyoya girerken anne, oğlu ve gelininin uzun süre banyoda kalmasından şüphelendi ve içeriye girdi. İkiliyi yerde hareketsiz şekilde bulan anne durumu ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çiftin hayatını kaybettiğini belirlerken, tüplü şofbenden çıkan gazdan zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruldu. Çiftin hastaneye gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Olay, İzmir'in Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi 5176 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, mali müşavir Volkan Atılgan (36), ayağından ameliyat olan annesi Pervin Atılgan'ın bakım ihtiyaçlarını karşılamak için eşi kuaför Sevim Atılgan ile birlikte yaklaşık bir haftadır annesinin evinde kalmaya başladı.

OĞLU VE GELİNİNİ YERDE HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULDU

Gece saatlerinde eşi ile birlikte banyoya giren çiftten yaklaşık bir saattir haber alamayan Pervin Atılgan, banyonun kapısını çaldı. Kapının açılmaması ve içeriden seslerin gelmemesinden şüphelen anne Pervin Atılgan, banyonun kapısını açtığında oğlu ve gelininin yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine polise ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Her ihtimale karşı genç çifte kalp masajı yapan sağlık ekipleri, daha sonra çifti ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada da yapılan canlandırma çalışmalarına rağmen Volkan ve Sevim Atılgan çifti hayata döndürülemedi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri evin içinde inceleme yaptı. Acı haberi aldıktan sonra hastaneye giden çiftin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

TÜPLÜ ŞOFBENDEN ZEHİRLENMİŞ OLABİLİRLER

Öte yandan, ilk incelemelerde genç çiftin banyoda bulunan tüplü şofbenden zehirlenmiş olabileceği değerlendirilirken, hastaneye gelen savcının incelemesinin ardından çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.