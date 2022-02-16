Girdiği nehirden çıkamadı, ekipler bölgede çalışma başlattı

SAKARYA (İHA) - Dün akşam saatlerinde Köprübaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ş. peşinde bulunan şahıslardan kaçmak için Sakarya Nehri'ne atlayarak karşıya geçmek istedi. Karşı tarafa yüzmeye çalışan adam, suyun akıntısına kapılarak gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ve botla suya inen AFAD ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Gece karanlığından herhangi bir bulguya rastlayamayan ekipler çalışmalarına sabah saatlerinde devam edecek.

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