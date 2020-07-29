Girdiği kafede dondurma ve çerez yiyen hırsızlık zanlısının rahat tavırları güvenlik kamerasında
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Girdiği kafede dondurma ve çerez yiyen hırsızlık zanlısının rahat tavırları güvenlik kamerasında

Antalya'da bir kafenin kasasında para bulamayınca dondurma ve çerez yiyen hırsızlık şüphelisinin rahat tavırları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

29.07.2020 15:02 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:10

Antalya'da bir kafenin kasasında para bulamayınca dondurma ve çerez yiyen hırsızlık şüphelisinin rahat tavırları güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki kafeyi açan iş yeri çalışanı Oktay Edikli, bahşiş kutusunun yerinde olmadığını fark etti.

Edikli, ardından dondurma dolabının açık olduğunu görünce güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kafeye gece saatlerinde giren şüphelinin, kasada para bulamayınca önce kuruyemişleri bir poşete doldurduğunu, sonrasında da külahla dondurma yediğini gören Edikli, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Edikli, AA muhabirine, hırsızlık şüphelisinin yaklaşık 40 dakika süreyle iş yerinde kaldığını, oldukça rahat tavırlar sergilediğini görünce çok şaşırdığını söyledi.

Görüntülerde her şeyin ayrıntılı şekilde yer aldığını anlatan Edikli, "Ucuz olanı değil, pahalı kuruyemişleri çalıyor. Dolaptan aldığı kaşıkla, külaha kendisine farklı çeşitlerde dondurma hazırlıyor. Rahat şekilde dondurmayı yiyor, kafedeki köpeği seviyor." ifadelerini kullandı.

Girdiği kafede dondurma ve çerez yiyen hırsızlık zanlısının rahat tavırları güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

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