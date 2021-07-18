Girdiği ırmakta akıntıya kapılan genç boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Girdiği ırmakta akıntıya kapılan genç boğuldu

Girdiği ırmakta akıntıya kapılan genç boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Mut ilçesinde, yüzmek için Göksu Irmağı'na giren 17 yaşındaki genç boğuldu.

Mersin'in Mut ilçesinde, yüzmek için Göksu Irmağı'na giren 17 yaşındaki genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Kemenli Mahallesi'nden Göksu Irmağı'na giren Mehmet Keleş (17) akıntıya kapıldı. Bir anda gözden kaybolan Keleş'in bulunabilmesi durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin ve mahalle sakinlerinin 5 saat süren aramaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. - MERSİN

Girdiği ırmakta akıntıya kapılan genç boğuldu
Girdiği ırmakta akıntıya kapılan genç boğuldu
Girdiği ırmakta akıntıya kapılan genç boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mersin'de 2 gündür devam eden yangın kontrol altına alındı! Olayla ilgili 4 kişi gözaltında
Mersin'de 2 gündür devam eden yangın kontrol altına alındı! Olayla ilgili 4 kişi gözaltında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Neslihan Atagül Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Metin Oktay Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Girdiği ırmakta akıntıya kapılan genç boğuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 20:07:29. #1.16#

title