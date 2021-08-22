Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni İstanbul'da yağ aldırma ameliyatında öldü
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Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni İstanbul'da yağ aldırma ameliyatında öldü

Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni İstanbul'da yağ aldırma ameliyatında öldü
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

İstanbul'daki özel bir hastanede "yağ aldırma" ameliyatı olan Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni Simone Bıchara Abibe yaşamını yitirdi. Emniyet kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçen olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak işlenen olay Ataşehir İlçesi'ne bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yaşandı.

YAĞ ALDIRMA AMELİYATI OLDUĞU HASTANEDE ÖLDÜ

İddialara göre; Batı Afrika Ülkesi Gine'nin Savunma Bakanı'nın yeğeni olan Portekiz uyruklu Simone Bıchara Abibe, anlaşma sağladığı özel bir hastanede "Yağ Aldırma" (Liposuction) ameliyatı oldu ve aynı hastanede yaşamını yitirdi.

ÖLÜM SONRASI İNCELEME BAŞLATILDI

Savcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Polisleri tarafından söz konusu hastanede inceleme yapıldı. Simone Bıchara Abibe'nin cansız bedenine de otopsi yapıldı. İstanbul Emniyeti tarafından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni İstanbul'da yağ aldırma ameliyatında öldü
Gine Savunma Bakanı Muhammed Diane
Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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