Gine'de darbe sonrası siyasi tutuklular serbest bırakılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gine'de darbe sonrası siyasi tutuklular serbest bırakılıyor

Gine'de darbe sonrası siyasi tutuklular serbest bırakılıyor
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Gine'de 5 Eylül'de yapılan askeri darbe sonrası devrik lider Alpha Conde hükümeti döneminde hapse atılan siyasi tutuklu ve hükümlüler tahliye edilmeye başlandı.

Gine'de 5 Eylül'de yapılan askeri darbe sonrası devrik lider Alpha Conde hükümeti döneminde hapse atılan siyasi tutuklu ve hükümlüler tahliye edilmeye başlandı.

Ulusal basında çıkan haberlerde, dün akşam başlayan tahliyelerde, ilk etapta aralarında sivil toplum örgütleri ve muhalefet partilerine üye 79 kişi serbest kaldı.

Conde'nin ezeli rakibi Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) lideri Cellou Dalein Diallo da yarından itibaren, siyasi tutuklu ve hükümlülerin serbest kalmasını kutlamak ve cuntaya teşekkür etmek için ülke çapında geniş katılımlı gösteriler düzenleyeceklerini söyledi.

Üçüncü dönem adaylık tartışmaları

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi Aralık 2020'de sona eren Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart 2020'de yapılmıştı.

Ülkede, 83 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem adaylığı, en çok tartışılan gündem maddesi olmuş, birçok gösteri düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Conde, tüm tepkilere rağmen seçime girerek 18 Ekim 2020'de yüzde 59,49 oyla üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Conde'nin üçüncü dönem adaylığına karşı çıkan ve sokak eylemlerine katılan 200'den fazla kişi çeşitli suçlamalarla hapse atılmıştı.

Askeri darbe

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu.

Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümetin, anayasanın, kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Karısını öldürüp kaçan kocanın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
Karısını öldürüp kaçan kocanın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
Uçurumda mahsur kalan defineciler kendilerini ihbar etti: Gelin bizi kurtarın
Uçurumda mahsur kalan defineciler kendilerini ihbar etti: Gelin bizi kurtarın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Ziya Selçuk Tanju Özcan Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Münir Özkul Defne Samyeli Mehmet Ali Erbil
Spor Umut Meraş Ozan Tufan Sergen Yalçın Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gine'de darbe sonrası siyasi tutuklular serbest bırakılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 13:52:07. #1.15#

title