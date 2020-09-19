Gidişini gördü, gelişini göremedi: Geri gelen otomobil talihsiz kadına çarptı Antalya'da bir sürücü, ani bir şekilde geri geri geldiği sırada yolda bulunan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yaralanırken, olay anı anbean güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

Antalya'da müşterisine yemek götürmek için karşıdan karşıya geçen Pakize Acar önünden geçen aracın geri geri geldiğini fark edemedi. Kendisine hızla gelen araçtan darbe yiyen Acar, elindeki tabaklarla yola savruldu. Aracın içindekiler talihsiz kadına ilk müdahaleyi yaparken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İlginç kaza Manavgat ilçesinde yaşandı. Hükümet Caddesi'nden 07 ACR 898 plakalı otomobiliyle geçen Musa Korkmazoğlu, bir anda durup geri gelmeye başladı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Otomobilin geçtiğini görüp müşterisine yiyecek tabağı götürmek için yola çıkan ve esnaflık yapan Pakize Acar isimli kadın, aynı otomobilin geri geleceğini hesap edemeyince çarpılmaktan kurtulamadı. Çarpmanın etkisiyle savrulup yere düşen kadına ilk müdahaleyi araç sürücüsü ve araçtaki yolcu yaptı.

OLAY ANBEAN KAMERALARDA

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobilin aynı yoldan geçtikten sonra bir anda durması ve geri gelmesi, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobilin arka kısmıyla çarpma anları ve kadının elindeki tabakla birlikte savrulduğu anlar kaydedildi.

Kazadan sonra sürücü ve yanındaki yolcunun yerde yatan kadınla ilgilenmeleri ve su verip başında beklemeleri de görüntülere yansıdı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını tedbir amaçlı hastaneye götürdü.

Kaynak: İHA