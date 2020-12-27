Son dakika haberleri! Gidecek yeri olmadığını söylemesine rağmen ceza kesilen kimsesiz vatandaş Ankara'ya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Gidecek yeri olmadığını söylemesine rağmen ceza kesilen kimsesiz vatandaş Ankara'ya geldi

27.12.2020 20:47 | Son Güncelleme: 27.12.2020 21:07

Son dakika haber... Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerde, gidecek yeri olmadığını söylediği halde ceza kesilen Ali Çiftçi, Ankara'da kimsesizler misafirhanesine yerleştirildi.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerde, gidecek yeri olmadığını söylediği halde ceza kesilen Ali Çiftçi, Ankara'da kimsesizler misafirhanesine yerleştirildi.

Zabıta ve polis ekiplerince dün Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Bimekan Barınma Evi'ne yerleştirilen Çiftçi, bugün otobüsle Ankara'ya gönderildi.

Devletin yardım elini uzattığı Çiftçi'yi, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ), Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri ile polis ekipleri karşıladı.

Çiftçi, vakfa ait araçla getirildiği Dışkapı'daki Kimsesizler Misafirhanesi'ne yerleştirildi.

Görevlilerce kendisine yeni kıyafet de verilen Çiftçi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'ya iş bulmak için gittiğini belirtti. Çiftçi şunları söyledi:

"Antalya'da paramı ve ehliyetimi çaldırdım. Bu nedenle sokakta kaldım, mağdur oldum. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğimden ceza kesildi. Devletimiz haklı, sokaktasın, kısıtlama var, ceza kesebilirler, bu görevleri. Dışarıda olduğum için ceza verildi. Yaşanan olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerimiz bana ulaştı ve Antalya'da barınma evine yerleştirildim. Burada bir gün kaldıktan sonra otobüsle Ankara'ya geldim. Devletimize çok teşekkür ediyorum, bana yardımcı oldular. Antalya Büyükşehir Belediyesinden, valiliğimizden, memurlarımızdan Allah razı olsun."

Öte yandan, tüm ihtiyaçları karşılanan Çiftçi'ye iş bulunacağı öğrenildi.

Polisin, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik uygulamasına takılan, evinin Ankara'da olduğunu ve Antalya'da kalacak bir yeri bulunmadığını söylemesine rağmen ceza kesilen Çiftçi'ye dair görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Polisimiz burada görevini yapıyor ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi'yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik. Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz." ifadesine yer verilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Emniyet Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Son dakika haberleri! Gidecek yeri olmadığını söylemesine rağmen ceza kesilen kimsesiz vatandaş Ankara'ya geldi
Son dakika haberleri! Gidecek yeri olmadığını söylemesine rağmen ceza kesilen kimsesiz vatandaş Ankara'ya geldi
Son dakika haberleri! Gidecek yeri olmadığını söylemesine rağmen ceza kesilen kimsesiz vatandaş Ankara'ya geldi
Son dakika haberleri! Gidecek yeri olmadığını söylemesine rağmen ceza kesilen kimsesiz vatandaş Ankara'ya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Akif Ersoy Fuat Oktay Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Berk Oktay Demet Akalın Merve Dizdar Burak Özçivit
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Burak Yılmaz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Elazığ Deprem Denizli Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Gidecek yeri olmadığını söylemesine rağmen ceza kesilen kimsesiz vatandaş Ankara'ya geldi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 21:07:39. #1.14#
title