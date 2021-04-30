Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? Ramazan kolisi yardım başvurusu nereden yapılır? 100 bin gıda kolisi dağıtımı

Ramazan Bayramı kolisi ve gıda yardımı başladı mı? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 günlük tam kapanma süresince İstanbullular için güzel haberler verdi. Bu güzel haberlerden birisi de 100 bin yeni kıda kolisi dağıtımı oldu. Buna göre İstanbul'da 100 bin yeni gıda kolisi dağıtılacak. Peki gıda kolisi nereden alınır? Başvuru mu yapılması gerekiyor? Ayrıntılar haberimizde...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 günlük tam kapanma süresince İstanbullular için güzel haberler verdi. Buna göre, kapanma döneminde su ve doğal gaz faturaları borcundan dolayı kesilmeyecek, ihtiyaç sahibi ailelere 100 bin gıda kolisi dağıtılacak, mayıs ayında İBB kiracılarından da kira alınmayacak, İBB kreşleri sağlık çalışanlarının çocuklarına açık olacak. Peki, kimler gıda yardımı alabilir? Gıda yardımı için nereyi aramamız gerekiyor? Gıda kolisi başvurusu nasıl yapılır?

100 BİN GIDA KOLİSİ YARDIMI NASIL ALINIR? BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

Sosyal yardımların tüm hızıyla süreceğini de vurgulayan İmamoğlu, "100 bin yeni gıda kolisi dağıtımı da başlıyor. Zabıtalarımız, İstanbul'da her alanda olacak. Yaş almış vatandaşlarımız, alışveriş gibi konularda yardıma ihtiyaç duyarsa, belediyemiz zabıtasını arayabilirler." şeklinde konuştu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diğer Müjdeleri:

"MAYIS AYINDA KİRA ALMAYACAĞIZ"

İmamoğlu 17 günlük tam kapanma döneminde İBB kiracılarından kira almayacaklarını söyledi. Sosyal medyadan açıklama yapan İmamoğlu, "İBB olarak kiracılarımıza bir müjde vermek istiyorum. Tüm gayrimenkullerimizde kiracı olan esnafımızdan Mayıs ayında kira almama kararı aldık. İBB ile kira sözleşmesi olan tüm işletmeler bu haktan yararlanacaktır." ifadelerini kullandı.

"FATURALAR MAYIS SONUNA KADAR ÖDENEBİLECEK"

Fatura konusunda da esnaf ve vatandaşa güvence veren İmamoğlu, tam kapanmada su ve doğal gaz kesintisi olmayacağını söyledi. İmamoğlu, "Öncelikle gaz şirketimiz İGDAŞ ve İSKİ, kapanma döneminde, konut ve küçük esnafın gazını da suyunu da kesmeyecek. Kapama dönemine denk gelen son ödeme tarihli faturalar, mayıs sonuna kadar ödenebilecek." dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÇOCUKLARINI BİZE EMANET EDEBİLİR"

Koronayla mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanlarını da unutmayan İmamoğlu, "Esenyurt ve Bahçelievler "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimiz" açık olacak. Sağlık çalışanlarımız, ihtiyaç duyarsa, çocuklarını bu iki kreşimize bırakabilirler. Bize emanetler." ifadelerini kullandı.