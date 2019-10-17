Gezlevi Sporlu voleybolcular Başkan Saygı'yı ziyaret etti

17.10.2019 13:42

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 3. Grupta mücadele eden Gezlevi Spor Kulüp Başkanı Yahya Keklik ve sporcular, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı'yı makamında ziyaret etti.



Gezlevi Spora verdiği desteklerden dolayı Başkan Saygı'ya teşekkür eden Başkan Keklik, birlik ve beraberlik içerisinde voleybol takımının daha iyi yerlere gelmesi ve bölgenin tanıtılması için çalıştıklarını belirtti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı da, 2. Lig klasmanında yer alan Gezlevi Voleybol takımının başarısının tüm Bozkır'ı mutlu edeceğini söyledi.

Kaynak: AA