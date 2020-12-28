Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi

Gezici Araştırma Şirketinin her yıl sonu yaptığı 'Yılın en güvenilir siyasisi' anketinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birinci oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu listede ikinci sırada yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dördüncü sırada yer alırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kendisine yedinci sırada yer buldu.

2020'nin son günlerde Gezici Araştırma Şirketi yılın son anketini yaptı. 2020 yılı için Türkiye genelinde halkın en çok güven duyduğu isimleri belirleyen Gezici, anketi 14 Kasım ile 20 Aralık 2020 tarihleri arasında 14 il, 28 ilçe, 72 mahalle ve köyde yaptı. 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 2 bin 164 kişi ankete katılırken, şirket sonuçları kamuoyu ile paylaştı.

BAKAN SOYLU HALKIN EN GÜVENDİĞİ İSİM OLDU

Siyasi parti genel başkanlarının yer verilmediği ankette, halkın en çok güven duyduğu isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu listede ikinci sırada yer aldı.

İkiliyi sırasıyla şu isimler takip etti;

Hulusi Akar, Fahrettin Koca, Ömer Çelik, Fuat Oktay, Mansur Yavaş, Muharrem İnce, Murat Kurum, Özgür Özel, Canan Kaftancıoğlu, Mustafa Şentop, Ümit Özdağ, Semih Yalçın ve Faik Öztrak.

MEDYADA BAŞI UĞUR DÜNDAR ÇEKTİ

428 ismin söylendiği Türkiye'nin en güvenilir medya isimleri sıralamasında ise zirveyi Uğur Dündar aldı.

Dündar'ı sırasıyla şu isimler takip etti;

İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Yılmaz Özdil,Ece Üner, Ahmet Hakan, Fatih Altaylı, Nazlı Çelik ve Hande Fırat, İsmail Saymaz, Haluk Levent, Erkan Tan, Cem Öğretir, Veyis Ateş, Cüneyt Özdemir.