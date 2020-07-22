Gezici kütüphane yollarda
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Gezici kütüphane yollarda

Gezici kütüphane yollarda Nilüfer Belediyesi'nin hayata geçirdiği Gezici Kütüphane, törenle hizmete başladı.

Gezici kütüphane yollarda
22.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:16

Gezici kütüphane yollarda

BURSA - Nilüfer Belediyesi'nin hayata geçirdiği Gezici Kütüphane, törenle hizmete başladı. Her yaş grubuna yönelik kitap koleksiyonu, dergi, çizgi roman gibi kitap türlerinin yer aldığı Gezici Kütüphane, ilk olarak Nilüfer'in kırsaldaki 34 mahallesini düzenli aralıklarla ziyaret edecek.

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, Gezici Kütüphane ile artık okurların ayağına kadar gidiyor. Nilüfer Belediyesi'nin, hayata geçirdiği Gezici Kütüphane, Ürünlü Mahallesi'nde okurlarla ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilen törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Yerinde duramayan gezici kütüphanemiz bugün yola çıktı ve ilk molasını da burada, Ürünlü Mahallesi'nde verdi. Nilüfer kütüphaneleri 5 farklı noktada hizmet veriyor. İnsanların kapalı mekanlara girmeye çekindikleri salgın sürecinde özellikle kırsal nitelikli mahallelerimizde kitaba ulaşımı kolaylaştırmak için bir de gezici kütüphane hizmeti başlatmak istedik. Aracımız ilk aşamada Nilüfer'in kırsal nitelikteki 34 mahallesini ziyaret edecek. Bu mahallelerde öncelikle okullar, kadın dernekleri ve meydanlarda belirli bir program çerçevesinde etkinlikler yapılacak" dedi.

Gezici Kütüphane'nin gittiği her yere kitaplarla birlikte, hikayeler, masallar, resimler, oyunlar götüreceğinin de altını çizen Başkan Turgay Erdem, "İlk etapta yaklaşık 140 bin nüfusun yaşadığı kırsal nitelikli bir bölgeye hizmet verecek olan gezici kütüphanemiz, merkezdeki bazı noktalarda dezavantajlı grupları da kitapla buluşturacak. Çocukların yanı sıra aileleri, eğitimciler ve kadınlar, kendilerine özel atölye ve seminerlere erişebilecekler. Bu etkinliklerin ilki bugün, burada gerçekleşiyor ve ilk etkinlik konuğumuz da gazeteci-yazar Ömür Kurt oldu. Kendisi, çocuklarımızla bir söyleşi yapacak ve ardından da çocuklara Köy Enstitüleri'ni anlatan kitabını imzalayacak. Köy Enstitüleri Türkiye'de eğitim sistemini kurtaracak çok önemli bir modeldir ve geleceğimiz adına bu modelin çocuklara anlatılmasını ayrıca önemsediğimi belirtmek isterim" diye konuştu.

Nilüfer'de öğrencilerin şanslı olduğunu vurgulayan Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Işıkoğlu da, çocukların ve gençlerin Nilüfer Belediyesi'nin kütüphanelerinden her zaman, hem kitaba hem de bilgiye ulaşabildiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, beraberindekilerle birlikte Gezici Kütüphane'nin açılışını yaptı. Gezici Kütüphane'yi inceleyen Başkan Turgay Erdem, etkinliğe katılan bir çocukla kütüphane içerisinde Ömür Kurt'un kitabını okudu. Tören sonunda Gezici Kütüphane aracı ilk durağı olan Ürünlü'den bir başka mahalleye hareket etti.

Söyleşinin ardından Ömür Kurt, çocuklara Köy Enstitüleri'ni anlatan kitabını imzaladı.

Kaynak: İHA

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