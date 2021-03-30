Gezici arıcılar denetlendi
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Gezici arıcılar denetlendi

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Gezici arıcılar denetlendi

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde gezici arıcıların denetimleri gerçekleştirildi.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde gezici arıcıların denetimleri gerçekleştirildi.

Hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla birlikte hareket kazanan arıcıların konaklama sorununu çözmek amacıyla Pınarhisar Bal Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Uz ve Pınarhisar İlçe Müdürü Süleyman Korkut gezici arıcıları ziyaret ederek, denetimlerde bulundu.

Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan arı ve arı ürünlerinin üretimine yardımcı olunduğunu dile getiren Pınarhisar İlçe Müdürü Süleyman Korkut, "Konaklama yapacak gezginci arıcılarımızın konaklama yerleri bölgenin bitki florasına, ekolojik yapısına, mevcut koloni yoğunluğuna, yerleşim birimlerine yakınlığına ve Trakya arısının saflığının korunması amacı ile oluşturulan izole alanlar gibi unsurlara göre belirlenir. İl ve ilçe müdürlüklerimiz üreticilerimiz, üretici birliklerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz ile birlikte hareket ederek ekonomiye büyük katkısı olan arı ve arı ürünlerinin üretimine yardımcı olmaktadır. Saha çalışmalarımızda üreticilerimizin istek ve şikayetleri belirlenerek hazırlanan projeler ile üretimin arttırılması hedefi konulmaktadır. İlimizde konaklama yapacak gezginci arıcılarımızın, nakil belgelerini hazır bulundurmalarını, konaklama noktasını belirlemeden önce mutlaka il ve ilçe müdürlüklerimize ve muhtarlıklara bilgi vermeleri, izole alanlarda konaklama yapmamaları ve konaklama yaptıkları sürece çevreyi korumaya dikkat etmeleri gerekmektedir" dedi. - KIRKLARELİ

Gezici arıcılar denetlendi
Gezici arıcılar denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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