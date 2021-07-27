Gezi Parkı'nda taşlı sopalı bıçaklı kavga
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Gezi Parkı'nda taşlı sopalı bıçaklı kavga

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu Taksim Gezi Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile tezgahını kaldırmak istedikleri seyyar satıcılar arasında taşlı, sopalı bıçaklı kavga çıktı.

Beyoğlu Taksim Gezi Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile tezgahını kaldırmak istedikleri seyyar satıcılar arasında taşlı, sopalı bıçaklı kavga çıktı. Zabıta kolundan hafif şekilde yaralanırken, yaşanan o anlarda kameraya yansıdı.

Olay,

Dün Taksim Gezi Parkı'nda meydana gelen olayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri Gezi Parkı'nda bulunan seyyar satıcıları kaldırmak istedi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tezgahlarını kaldırmak istemeyen seyyar satıcılar, zabıtaya taş, sopa ve bıçak ile saldırırken olay yerine polis de çağrıldı.

ZABITALARIN KIYAFETLERİ PARÇALANDI

Yaşanan arbede esnasında bir zabıta kolundan hafif şekilde yaralandı, bir zabıtanın ise kıyafeti yırtıldı. Olay yerine gelen polis, seyyar satıcıların üzerinde 2 adet bıçak ele geçirdi. Olayın ardından 3 seyyar satıcı gözaltına alındı. Yaşanan kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Gezi Parkı'nda taşlı sopalı bıçaklı kavga
Gezi Parkı'nda taşlı sopalı bıçaklı kavga
Gezi Parkı'nda taşlı sopalı bıçaklı kavga
Gezi Parkı'nda taşlı sopalı bıçaklı kavga
Gezi Parkı'nda taşlı sopalı bıçaklı kavga
Gezi Parkı'nda taşlı sopalı bıçaklı kavga

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gezi Parkı'nda zabıta ile seyyar satıcıların sopalı bıçaklı kavgası kamerada
Gezi Parkı'nda zabıta ile seyyar satıcıların sopalı bıçaklı kavgası kamerada
Yan masadaki kadınlara sözlü tacizde bulunup, İngilizce sinkaflı küfürler yağdırdılar! Taksim'i karıştıran olay kamerada
Yan masadaki kadınlara sözlü tacizde bulunup, İngilizce sinkaflı küfürler yağdırdılar! Taksim'i karıştıran olay kamerada
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