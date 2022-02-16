Geyve ve Pamukova'ya 10 milyon liralık içme suyu yatırımı

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve ve Pamukova ilçelerinde içme suyu hattı projesini başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşın kaliteli, sağlıklı içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşması için güçlü sistem oluşturan Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri, nüfus artışının yaşandığı bölgelere yıllarca hizmet edecek yeni altyapı yatırımlarını hayata geçiriyor.

Bu kapsamda nüfusu artan bölgede alternatif olacak 10 milyon liralık projeye, Başkan Ekrem Yüce'nin yaptığı kaynak işlemiyle başlandı.

Yüce, bölgeye yıllarca hizmet verecek yatırımla Geyve ve Pamukova'da toplamda 12 bin 400 metre içme suyu borusu, yine toplamda yaklaşık 2 bin metreküp kapasiteli iki farklı içme suyu toplama deposu inşa edileceğini bildirdi.

Geyve'de daha önce müjdesi verilen Sezai Karakoç Gül Bahçesi'nin çalışmalarının hızlandığına değinen Yüce, "İnşallah yakın zamanda kuracağız. Yanında 'karagül' yani Kenya gülünün de seracılığını yapacağız." ifadesini kullandı.

" Sakarya'yı geleceğin güçlü Türkiye'sine hazırladık"

Yüce, gönül belediyeciliği şiarıyla Sakarya'yı geleceğin güçlü Türkiye'sine hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Altyapı ve üstyapı çalışmalarını, sosyal belediyecilik faaliyetlerini, sosyal ve kültürel çalışmaları, istihdama yönelik projeleri, kadınlarımız ve çocuklarımıza dair faaliyetleri, tarımsal projeleri, üretim çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Mevcut nüfus artışıyla ileride yaşanabilecek sorunları ortadan kaldırmak adına Geyve merkez mahallelerinin sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılıyoruz. Geyve'ye 4 kilometre uzunluğunda ve 400 milimetre ebadında içme suyu hattı inşa ediyoruz. Ayrıca 500 metreküp kapasiteli içme suyu toplama deposu inşa ediyoruz. Böylece 6 milyon 500 bin lira yatırım yapmış oluyoruz."

Pamukova'nın Hüseyinli, Çilekli, Akçakaya mahallelerinin nüfus artışıyla orantılı oluşabilecek ihtiyaçlarını karşılamak için de çalışma yürüttüklerini aktaran Yüce, bu çalışma kapsamında 8 kilometrelik içme suyu hattı ve 300 metreküplük içme suyu deposu inşa ettiklerini kaydetti.

Açılışa, Geyve Kaymakamı Murat Güven, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Övün, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Adapazarı Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, bölge muhtarları, AK Parti ilçe başkanları ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.