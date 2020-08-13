Geyiğin takıldığı PTS'den 'tescilsiz araç' uyarısı AFYONKARAHİSAR'ın Kızılören ilçesi yakınlarından geçen geyiğin yol üzerinde takıldığı Plaka Tanıma Sistemi (PTS), 'tescilsiz araç' uyarısı verdi.

AFYONKARAHİSAR'ın Kızılören ilçesi yakınlarından geçen geyiğin yol üzerinde takıldığı Plaka Tanıma Sistemi (PTS), 'tescilsiz araç' uyarısı verdi.

Akdağ Kocayayla'dan inip, Kızılören yakınlarındaki yolda dolaşan kızıl geyik, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait PTS'ye takıldı. Sistemin 'tescilsiz araç' uyarısı vermesi üzerine görevli polis memurları, görüntüleri incelediklerinde, uyarıya yoldaki kızıl geyiğin neden olduğunu gördü. Koruma altında olan kızıl geyikler, zaman zaman bölgedeki tarım alanlarına zarar verse de bölgede yaşayanlar tarafından korunuyor.

- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA