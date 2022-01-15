Gevaşlı gençlerin kızak keyfi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gevaşlı gençlerin kızak keyfi

Gevaşlı gençlerin kızak keyfi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Van'ın Gevaş ilçesinde kar yağışını fırsat bilen gençler, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla cadde ve sokaklarda kayarak karın keyfini çıkardı.

VAN (İHA) - Van'ın Gevaş ilçesinde kar yağışını fırsat bilen gençler, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla cadde ve sokaklarda kayarak karın keyfini çıkardı.

Gevaş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı Elmalı Mahallesinde bir araya gelen gençler, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı. Soğuğa aldırış etmeden yaklaşık iki kilometre yürüyen gençler, Artos Dağı eteklerinden başlayarak evlerinin önüne kadar kayıyorlar. Yaşları 13 ile 25 arasında değişen gençler, hafta sonu tatili olması nedeniyle zamanlarını kızakla kayarak geçirdiklerini dile getirdiler. Kızak keyfinin çocukluktan gelen ve her daim sevilen bir aktivite olduğunu belirten Halil Leyla isimli genç, "Kış aylarının vazgeçilmez eğlencelerinden olan kayak keyfini, kendi imkanımızla yaptığımız kızaklarla çıkarıyoruz. Arkadaşlarla bu keyifli günleri yaşıyoruz. Çocukluğumuzdan beri kızak kaymayı çok severiz. Kızak kaymak, çocuklardan büyüklere kadar herkesin sevdiği aktivitelerden biridir. Kayak merkezlerine gidecek imkanımız olmadığı için bizler de mecburen mahalle yollarında kayıyoruz" dedi. - VAN

Gevaşlı gençlerin kızak keyfi

Gevaşlı gençlerin kızak keyfi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Van'ın Gevaş ilçesinde kar yağışını fırsat bilen gençler, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla cadde ve sokaklarda kayarak karın keyfini çıkardı.

title