Gevaş'ta bataklığa saplanan inek kurtarıldı
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Gevaş'ta bataklığa saplanan inek kurtarıldı

Gevaş'ta bataklığa saplanan inek kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Gevaş ilçesinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Gevaş ilçesine bağlı Atalan Mahallesinde Tahir Birdane isimli vatandaşa ait büyükbaş inek otladığı bataklığa saplandı. Kendi imkanlarıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gevaş Grup Amirliği ekipleri, hayvanın saplandığı alanda çalışma başlattı. Alanda yaklaşık 2.5 saat süren çalışmanın sonucunda Gevaş Belediyesi'nin kepçe yardımı ile hayvan saplandığı yerden kurtarıldı. Vatandaşlar, çalışmalarından dolayı itfaiye ve belediye ekiplerine teşekkür etti. - VAN

Gevaş'ta bataklığa saplanan inek kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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