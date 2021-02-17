Getir neden sipariş verilmiyor, hizmet veremiyor? Getir uygulaması çöktü mü? Getir Büyük neden çalışmıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Getir neden sipariş verilmiyor, hizmet veremiyor? Getir uygulaması çöktü mü? Getir Büyük neden çalışmıyor?

17.02.2021 10:42 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:45
Getir neden sipariş verilmiyor, hizmet veremiyor? Getir uygulaması çöktü mü? Getir Büyük neden çalışmıyor?

Getir uygulaması sayesinde istediğiniz her ürün en kısa sürede kapınıze gelebiliyor. Ancak şu an hizmet veremeyen Getir uygulaması hakkında Getir neden hizmet veremiyor? Getir uygulaması çöktü mü? Getir Büyük neden çalışmıyor? soruları merak ediliyor.

İstenilen ürünleri kapıya getiren Getir uygulaması sayesinde pek çok ürüne ulaşmak mümkün oluyor. Ancak şu an uygulamalarda Getir'e ulaşmak mümkün değil. Peki, Getir neden hizmet veremiyor? Getir Büyük neden çalışmıyor?

GETİR NEDİR?

Getir ihtiyaç duyulan ürünleri 10 dakika içerisinde getirmeyi amaçlayan uygulama üzerinden çalışan çevrimiçi market uygulamasıdır. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye çapında 10 ilde yer alan seçili bölgelerde 100'den fazla depo ile kullanıcılara hizmet vermektedir.

1500'den fazla ürünle, dakikalar içinde, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli, Bodrum, Sakarya, Tekirdağ, Eskişehir, Yalova, Antalya, Adana, Mersin, Düzce, Bolu, Kayseri, Aydın, Denizli ve Kırklareli'de hizmet vermekte.

GETİR NEDEN SİPARİŞ VERİLMİYOR, HİZMET VEREMİYOR?

Ülkemizde yaşanan kar yağışı nedeniyle İstanbul'da çeşitli yerlerde oturan vatandaşlar Getir uygulamasından sipariş veremediği için sorunun cevabı arandı. Getir uygulaması durum hakkında bazı açıklamaları uygulama üzerinden yaptı.

Getir neden sipariş verilmiyor, hizmet veremiyor? Getir uygulaması çöktü mü? Getir Büyük neden çalışmıyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Kadir Topbaş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Meghan Markle Mustafa Sandal Hüner Coşkuner
Spor Arda Turan Deniz Türüç Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Milli Terör Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Getir neden sipariş verilmiyor, hizmet veremiyor? Getir uygulaması çöktü mü? Getir Büyük neden çalışmıyor?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 10:45:34. #1.16#
title