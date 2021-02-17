Getir neden sipariş verilmiyor, hizmet veremiyor? Getir uygulaması çöktü mü? Getir Büyük neden çalışmıyor?

Getir uygulaması sayesinde istediğiniz her ürün en kısa sürede kapınıze gelebiliyor. Ancak şu an hizmet veremeyen Getir uygulaması hakkında Getir neden hizmet veremiyor? Getir uygulaması çöktü mü? Getir Büyük neden çalışmıyor? soruları merak ediliyor.

İstenilen ürünleri kapıya getiren Getir uygulaması sayesinde pek çok ürüne ulaşmak mümkün oluyor. Ancak şu an uygulamalarda Getir'e ulaşmak mümkün değil. Peki, Getir neden hizmet veremiyor? Getir Büyük neden çalışmıyor?

GETİR NEDİR?

Getir ihtiyaç duyulan ürünleri 10 dakika içerisinde getirmeyi amaçlayan uygulama üzerinden çalışan çevrimiçi market uygulamasıdır. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye çapında 10 ilde yer alan seçili bölgelerde 100'den fazla depo ile kullanıcılara hizmet vermektedir.

1500'den fazla ürünle, dakikalar içinde, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli, Bodrum, Sakarya, Tekirdağ, Eskişehir, Yalova, Antalya, Adana, Mersin, Düzce, Bolu, Kayseri, Aydın, Denizli ve Kırklareli'de hizmet vermekte.

GETİR NEDEN SİPARİŞ VERİLMİYOR, HİZMET VEREMİYOR?

Ülkemizde yaşanan kar yağışı nedeniyle İstanbul'da çeşitli yerlerde oturan vatandaşlar Getir uygulamasından sipariş veremediği için sorunun cevabı arandı. Getir uygulaması durum hakkında bazı açıklamaları uygulama üzerinden yaptı.