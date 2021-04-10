Getir Çalışma Saatleri 2021 - Getir yemek sipariş saat kaça kadar çalışıyor?

Getir Çalışma Saatleri 2021:Getir saat kaça kadar açık, Getir sipariş saat kaça kadar çalışıyor soruları internet üzerinden alışveriş ihtiyacını karşılayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere koronavirüs salgını ihtiyaçların internet üzerinden sağlanmasına neden oldu. İşte detaylar...

2021 Getir çalışma saatleri özellikle gece saatlerinde sipariş vermek isteyen tüketiciler tarafından merak ediliyor. Pandemi sürecinde özellikle büyük şehirlerde kullanımı oldukça yaygınlaşan Getir market sipariş saatleri yasaklara göre değişkenlik gösteriyor. Yaşanan bu değişkenlik durumu, getir kaça kadar açık, getir sipariş saat kaça kadar çalışıyor, getir 24 saat mi sorularını ön plana çıkardı.

GETİR SİPARİŞ SAATLERİ 2021

Getir uygulaması, pandemi süreci ile birlikte ülkemizde oldukça yaygınlaştı. En sık kullanılan alışveriş uygulamaları arasında başı çeken Getir market sipariş saatleri özellikle gece saatlerinde merak ediliyor.

GETİR ÇALIŞMA SAATLERİ

Getir market, haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir. Marketin sipariş saati sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı zamanlarda değişkenlik göstermektedir.

GETİR NEDİR?

İlk olarak 2015 yılında Nazım Salur tarafından kurulan Getir Market, kısa sürede ismini duyururken, özellikle pandemi sürecinde hemen her evin kullandığı bir uygulamaya dönüştü. Önceleri sadece İstanbul'da hizmet veren market, şu anda Türkiye çapında 21 ilde hizmet veriyor.

Motorlu kurye dışında araçla da sipariş getiren Getir, aynı zamanda yemek siparişi hizmeti de veriyor. Michael Moritz öncülüğündeki yabancı yatırımcılar uygulamaya 38 milyon dolar yatırım yapmıştır. GetirYemek Türkiye'nin 81 ilin tamamında kullanılan ilk Çevrimiçi yemek siparişi markası oldu.