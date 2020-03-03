: GESAM, Malatya'da sergi açtı

03.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:58

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) tarafından düzenlenen "Büyükşehir-Gündem" konulu sergilerin 19'uncusu Malatya'da açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün destekleri ile Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen sergide 30 sanatçıya ait 30 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergiye katılan sanatçılara GESAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Altıntaş'ın imzaladığı "Teşekkür Belgeleri" Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ve GESAM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nezih Demirtepe tarafından verildi.

Sergiyi gezen Şişman ve Demirtepe daha sonra kongre merkezinde düzenlenen "Sanatçı ve Sanat Eserinin, Fikri Haklar Açısından Değerlendirilmesi" konulu konferansa geçti.

Burada konuşan Demirtepe, GESAM'ın tarihçesi ile kuruluş amacıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Demirtepe'nin konuşmasının ardından Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi ve GESAM Elazığ İl Temsilcisi Yaşar Sabri Şahin tarafından "Sanatçı ve Sanat Eserinin, Fikri Haklar Açısından Değerlendirilmesi" konulu konferans verdi.

Şahin, kişinin her türlü fikri olarak ortaya çıkardığı, meydana getirdiği tüm ürünlerin kanunla korunması kaidesi olduğunu belirterek, "Fikri hakların korunması temel insan haklarından biridir. Fikri hakların ekonomik boyutu gözardı edilemez. sanat eserlerinin, yaratıcı düşünce ürünlerinin yeterince korunmadığı bir toplumda ilerlemeden söz etmek mümkün değil. Bu koruma ve güvence altına alma o ülkedeki devletin birinci derece görevidir." şeklinde konuştu.

Şahin, konuşmasının sonunda fikir ve sanat eserleri kanunu hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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