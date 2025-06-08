Gerzek Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gerzek Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Gerzek Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gerzek Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Gerzek Şaban konusu nedir, Gerzek Şaban oyuncuları kimler ve Gerzek Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.

GERZEK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gerzek Şaban, birbirine benzeyen bir gangster ile bir figüranın hikayesini konu ediyor. Osman, geçimini figüranlık yaparak sağlayan genç bir adamdır. Osman ın hayatı, bir gün eğlenmek için bir gazinoya gitmeleriyle bambaşka bir hal alır. Gazinoya girmesiyle birlikte insanlar Osman ın yanına gelip ona haraç vermeye başlar. Seyfi adındaki bir gangster ile Osman ın benzerliğinden kaynaklanan bu durum, Osman ı bilmediği bir dünyaya adım atmasına neden olur. Zamanla Osman ve Seyfi nin hayatı daha çok birbirine karışmaya başlar.

GERZEK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal · Osman / Seyfi

Yadigar Ejder · Kahveci Hamza

Rıza Pekkutsal · Rejisör Cemal

Nejat Gürçen · Hamdi

Reha Yurdakul · Mafya babası Abbas

Muhteşem Durukan · Konyakçı

Arap Celal · Arap Celal

Muharrem Gürses · Muharrem Amca

Ülkü Özen · Lale

Baki Tamer · Seyfi'nin Adamı

Kudret Karadağ · Seyfi'nin Adamı

Erdoğan Seren · Seyfi'nin Adamı

GERZEK ŞABAN FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gerzek Şaban filmi, İstanbul Zekeriyaköy'de çekilmiştir. Film 1980 senesine aittir.