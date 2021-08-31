Geronimo: İngiltere'de hukuk mücadelesine konu olan alpaka itlaf edildi
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Geronimo: İngiltere'de hukuk mücadelesine konu olan alpaka itlaf edildi

Geronimo: İngiltere'de hukuk mücadelesine konu olan alpaka itlaf edildi
BBC - Haberler | Dünya

İki kez yapılan testte sığır tüberkülozu olduğu belirlenen alpaka (tüylü lama), hükümet ve sahibi arasında bir hukuk mücadelesinin ardından itlaf edildi.

İngiltere'de iki kez yapılan testte sığır tüberkülozu olduğu belirlenen alpaka (tüylü lama), hükümet ve sahibi arasında bir hukuk mücadelesinin ardından itlaf edildi.

Geronimo adlı alpakanın test sonuçlarının pozitif çıkmasından sonra Gıda, Çevre ve Kırsal İşler Departmanı (Defra) hayvanın uyutulması talimatı verdi.

Geronimo'nun sahibi Helen Macdonald, test sonuçlarına karşı çıktı ve hayvanı kurtarmak için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Herhangi bir uyarı almadığını söyleyen Macdonald, "Bu hükümetten kesinlikle iğreniyorum. Bunlar barbarca davranışlar. Bir utanç" dedi.

Koruma giysileri, gözlükler ve maskeler takan Defra personeli, Geronimo'yu götürmek için polis eşliğinde Macdonald'ın Bristol kenti yakınlarıdaki çiftliğine gitti.

Defra sözcüsü, talimat uyarınca Geronimo'nun alınıp bir kamyona yüklendiğini ve daha sonra uyutulduğunu doğruladı.

Geronimo'nun sahibi Helen Macdonald, hükümetin iyi niyetli olmadığını ve yapıcı diyalog çağrılarını reddettiğini söyledi.

Macdonald, "Geçen hafta boyunca ilgili personelin tatilde olduğunu söyleyerek bizi oyaladılar. Aslında tüm bu zaman Geronimo'yu öldürmeyi planlıyorlarmış" dedi.

Geronimo'nun götürülmesini önlemek için destekçileri Macdonald'ın çiftliğinin etrafında kamp kurmuştu. Hayvan götürülürken bazılarının polisle konuştuğu görüldü. Bir kadın ise su tabancasıyla polisi ıslattığı için kısa süre gözaltına alınıp, serbest bırakıldı.

Başbakanlıktan da Macdonald'a destek açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Hayvanlarını sığır veremine kaybetmek çok üzücü ve maalesef bu çiftçilerimizin yüzleşmes gereken bir durum" denildi.

Hükümetin baş veterinerlik yetkilisi Christine Middlemiss ise yaşananların "çok korkunç bir durum" olduğunu ancak bilimsel tavsiyeleri izlemek zoruna olduklarını söyledi.

Christine Middlemiss, "Bu sadece çiftçilik endüstrimizin geçim kaynaklarını korumak için değil, insanlarda da tüberküloz vakalarının önlenmesi için gerekli" dedi.

Geronimo için verilen hukuk mücadelesi

Geronimo: İngiltere'de hukuk mücadelesine konu olan alpaka itlaf edildi
Geronimo: İngiltere'de hukuk mücadelesine konu olan alpaka itlaf edildi
BBC
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