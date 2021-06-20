Germir'de güzel bir hizmet daha yakında hayata geçiyor
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Germir'de güzel bir hizmet daha yakında hayata geçiyor

Germir'de güzel bir hizmet daha yakında hayata geçiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Germir Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi tarafınca hayırsever Ayten-Hacı Ömer Kara'nın katkıları ile yapılan caminin inşaatını inceleyerek, caminin bir ay içinde ibadete açılacağını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Germir Mahallesi'nde Melikgazi Belediyesi tarafınca hayırsever Ayten-Hacı Ömer Kara'nın katkıları ile yapılan caminin inşaatını inceleyerek, caminin bir ay içinde ibadete açılacağını söyledi.

Güzel bir hizmeti daha vatandaşlara sunduklarını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak birçok sosyal tesis, park, yol yapımı yanında özellikle ilçemizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde cami, Kur'an kursu, okul, sağlık ocağı gibi birçok tesisi de ilçemize kazandırıyoruz. Bu kapsamda şuanda ilçemizde 20'nin üzerinde inşaatımız devam etmekte. Bir kısmını hayırseverlerden destek alarak yapıyoruz bir kısmını belediye olarak biz yapıyoruz. Ama genel olarak hizmetin hayata geçmesi için hayırseverlerimiz de destek veriyor. Böylece hızlı bir şekilde hizmetlerimizin hayata geçmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda Ayten Teyzemiz ve rahmetli eşi Ömer Amca vasıtasıyla bu camimizi de vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Burası eski Konaklar Mahallesi yeni Germir Mahallesi. Bu bölgenin de güzel bir ihtiyacını karşılamış olacak. Şuanda caminin inşaatı tamamlandı. Minaresi ile ilgili kaplaması var bir de dış peyzaj düzenlemesi başladı. İnşallah bir ay içerisinde bitip burayı ibadeti açacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Başta Ayten Teyze ve Ömer Amca ve diğer katkı sunan hayırseverlerimizden Allah razı olsun" dedi.

Hayırsever Ayten Kara ise camide kendilerine büyük destek olarak bu güzel camiyi hayata geçirdiği için Melikgazi Belediyesi'ne teşekkür etti. - KAYSERİ

Germir'de güzel bir hizmet daha yakında hayata geçiyor
Germir'de güzel bir hizmet daha yakında hayata geçiyor
Germir'de güzel bir hizmet daha yakında hayata geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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