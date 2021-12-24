Germencik'te, 'Susuzluk Bizi Yönetmeden, Biz Suyu Yönetelim' paneli

AYDIN'ın Germencik ilçesinde ekim ayında meydana gelen ve vatandaşları tedirgin eden yarıklar nedeniyle 'Susuzluk Bizi Yönetmeden, Biz Suyu Yönetelim' paneli düzenlendi. Panelde konuşan Prof. Dr. Erdin Bozkurt "Günümüze kadar bölgede 116 bin deprem meydana geldi. Şu anda yüzeyde gördüğünüz temel yarıkların nedeni de aşağıda gerçekleşen bir takım olaylardır" dedi.

Germencik'te ekim ayında yağan yağmurlardan sonra arazilerde çok sayıda yarık meydana geldi. Yarıkların nedeni kurulan ekip tarafından yapılan çalışma sonrasında su çekilmesinden kaynaklı kuraklık olduğu belirlendi. Germencik Belediyesi, Aydın Jeoloji Mühendisleri Odası ile birlikte 'Susuzluk Bizi Yönetmeden, Biz Suyu Yönetelim' panelini Belediye Konferans Salonu'nda düzenledi. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in ev sahipliğinde yapılan panele, Türk Mühendisler ve Mimarlar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan, Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru, Aydın Su ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı (ASKİ) Genel Müdürü Hakan Olkaç, Prof. Dr. Mustafa Sürmen, Prof. Dr. Erdin Bozkurt, Doç. Dr. Ali Bülbül, jeoloji yüksek mühendisi Alim Murathan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt ise "Günümüze kadar bölgede 116 bin deprem meydana geldi. Bu depremler bundan sonra da devam edecek. Büyük Menderes Havzası büyük depremler sayesinde oluştu. Şu anda yüzeyde gördüğünüz temel yarıkların nedeni de aşağıda gerçekleşen birtakım olaylardır. Germencik'te yaşayan yer yarıklarının benzeri dünyada çok yaygın olarak gerçekleşiyor. Bu yarıklar deprem faylarının olduğu aktif bölgelerde ve çok yoğun yer altı su kullanımının olduğu alanlarda olur. Faylardaki hareketlilik ve su çekilmesine bağlı olduğu arazi çökmesi oluşuyor" diye konuştu.