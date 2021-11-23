Germencik'te şehit öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı - Haberler
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Germencik'te şehit öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Germencik'te şehit öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde şehit öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde şehit öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenevinde program düzenlendi.

Bu kapsamda, terör örgütlerinin saldırıları sonucu şehit edilen 180 öğretmenin fotoğrafının yer aldığı sergi açıldı.

Burada konuşma yapan öğretmenevi müdürü Özkan Topçu, "Memleketimizin dört bir tarafında topluma ışık tutmak için fedakarca görev yapan değerli öğretmenlerimiz, eli kanlı terör örgütleri tarafından haince şehit edilmişler. Öğretmenler Günü münasebetiyle de şehit öğretmenlerimizi anmak için bu sergiyi hazırladık." dedi.

Açılışa, Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, İlçe Müftüsü Selman Coşkun, İlçe Emniyet Müdürü Ömüray Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Bircan ve öğretmenler katıldı.

Germencik'te şehit öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı

Germencik'te şehit öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı

Germencik'te şehit öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı

Germencik'te şehit öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı

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AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri

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