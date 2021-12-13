Germencik'te hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Aydın'ın Germencik ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve aranan H.K'nin (31) Yeni Mahalledeki bir evde saklandığını belirledi.
Operasyon düzenleyen polis, H.K'yi yakaladı.
H.K. işlemlerinin ardından Aydın Kapalı Cezaevine teslim edildi.
AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
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