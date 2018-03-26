Geri Dönüşüm Bilgilendirme Toplantıları Zahit Mahallesi'nden Başladı

Bayburt Belediyesi'nin geri dönüşüm çalışmaları kapsamında eğitim toplantıları başladı. Zahit Mahalle Odası'nda Doç. Dr. Hayriye Şengün'ün "Evsel Atıkların Kaynakta Ayrıştırılması" konulu sunumuyla gerçekleştirilen eğitim toplantısına Zahit Mahallesi'nde ikamet eden kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Sunum öncesinde bir selamlama konuşması yapan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, "Biz Bayburt Belediyesi olarak dedik ki çöpleri sadece çöp olmaktan çıkaralım ve bu çöplerden bir şeyler elde edelim. Enerjiye dönüştürelim. Ekonomik olarak şehre katkı sunalım. Burada bizim katı atık depolama tesisinde enerji santrali oluşturacağız. Oraya toplanan çöplerden hem enerji hem de gelir elde edeceğiz. Bunun ilk adımını evlerden başlatacağız. Bu toplantının ana sebebi bu. Bütün çöpleri aynı çöp bidonunda toplama yerine kağıdı başka bir kutuya, plastiği başka bir kutuya, yağ atıklarını başka bir kutuya toplayarak onları evlerde ayrıştıracağız. Bizim çöp toplama tesisine o şekilde ayrı ayrı götüreceğiz. Orada da bunu inşallah enerjiye dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bayburt her şeyiyle tam bir şehir havasına kavuşacak

Bayburt Belediyesinin tamamladığı alt yapı çalışmaları ile devam eden üst yapı çalışmalarına da değinen Başkan Memiş Bayburt'un her şeyiyle tam bir şehir havasına kavuşacağını söyleyerek çalışmalara verdiği desteklerden dolayı Maliye Bakanı Naci Ağbal ve vatandaşlara teşekkür etti.

Şengün: Bayburt şehir olma yolunda hızla ilerliyor

Doç. Dr. Hayriye Şengün ise 3 yıldır Bayburt'ta bulunduğunu belirterek bu üç yıllık süre içinde Bayburt bir şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Başkanımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum dedi. Daha sonra "Evsel Atıkların Kaynakta Ayrıştırılması" konulu sunumunu gerçekleştiren Şengün Zahit Mahallesi'nde ikamet eden kadınlara çevrenin korunması, dönüşüm çalışmaları, çöplerin kaynağında ayrıştırılması ve bunun faydaları gibi konularda bilgi verdi. - BAYBURT