Gerger'de Karatepe Sokağının sorunu çözüldü
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Gerger'de Karatepe Sokağının sorunu çözüldü

06.11.2020 14:10 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:15
Gerger'de Karatepe Sokağının sorunu çözüldü

Adıyaman'ın Gerger ilçesi Keleşan Mahallesi Karatepe Sokağının patika yolu sorunu çözüldü.

Adıyaman'ın Gerger ilçesi Keleşan Mahallesi Karatepe Sokağının patika yolu sorunu çözüldü.

Gerger'in Keleşan Mahallesine bağlı Karatepe Sokağının yolu, Belediye Başkanı Erkan Aksoy'un girişimleriyle çözüldü. Yaklaşık 50 yıldır patika yoldan ulaşılan sokak için, belirlenen yeni yol güzergahında ki arazi sahipleri ile bir araya gelen Başkan Aksoy, uzun bir çaba sonucu arazi sahiplerini ikna ederek, belirlenen güzergahta ki yolu genişletip, yol kayma riskine karşılık istinat duvarı yaptırdı. Karatepe Sokağında yaşayan mahalle sakinleri bu durumu büyük bir memnuniyetle karşılarken, Başkan Aksoy'a teşekkürler etti.

Yolun önümüzde ki yıl alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama yapılarak tamamlanması bekleniyor. - ADIYAMAN

Gerger'de Karatepe Sokağının sorunu çözüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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