Gerede'de 64 milyon TL'lik 3 tesisin açılışı gerçekleştirildi
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Gerede'de 64 milyon TL'lik 3 tesisin açılışı gerçekleştirildi

Gerede'de 64 milyon TL'lik 3 tesisin açılışı gerçekleştirildi
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'nun Gerede ilçesinde Ankara'nın 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Gerede Sistemi Tünel, atık su arıtma tesisi ve atık su kollektör hattının bulunduğu 3 projenin toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katıldığı törenle açıldı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde Ankara'nın 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Gerede Sistemi Tünel, atık su arıtma tesisi ve atık su kollektör hattının bulunduğu 3 projenin toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katıldığı törenle açıldı. 

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Ümitköy'de düzenlenen açılış törenine Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Akif Özkaldı, Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyeleri katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans ile görüntülü olarak katıldı. Törende, Ankara'nın 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Gerede Sistemi Tüneli ile atık su arıtma tesisi ve atık su kollektör hattının bulunduğu 3 proje kesilen kurdelenin ardından hizmete girdi. 

'64 MİLYON TL'LİK YATIRIMIN AÇILIŞI OLDU' Yatırımlar hakkında bilgiler veren Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Akif Özkaldı, "Buradaki 3 tesis nedir? Bir tanesi Ankara'nın uzun yıllar içme suyu ihtiyacını sağlayacak Gerede Sistemi Tüneli'ni açtık. İkinci tesisimiz yine Gerede ilçemizdeki organize sanayinin atık sularının arıtılması için yaptığımız atık su arıtma tesisi var. Maliyeti de 40 milyon TL ayrıca burada yine ışıklı regilatör atıksu toplama kollektör hattını yaptık. O da yaklaşık 20 milyon TL. Böylece Gerede ilçemize 64 milyon TL'lik yatırımın açılışı oldu." diye konuştu. 'SU STRESİ YAŞAYAN BİR ÜLKEYİZ' 

Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını ve suyun bilinçli kullanılması gerektiğini anlatan Özkaldı, "Artık biliyorsunuz su zengini bir ülke değiliz. Su stresi yaşayan bir ülkeyiz. Akan suyumuzu çok bilinçli ve verimli kullanmalıyız. Tarımda artık dönüşüm sürecini yaşıyoruz. Eski sulama sistemlerini artık terk ediyoruz. Onun yerine borulu, basınçlı daha az su tüketen sistemlere geçtik. Hatta eskiden yapılmış sulama sistemlerini bile bütçe imkanları dahilinde yeniliyoruz. İçme suyu tesislerimizde de artık belediyelerimizin büyük kaçak olan illerimizde bunları önleyici tedbirler almak zorundayız. Vatandaşlarımıza da tavsiyemiz suyun bu bilinciyle değerinin ne kadar kıymetli olduğu bilinciyle tasarruflu kullanmaları yönünde tavsiyelerimiz olacak. Boşa suyu akıtmayalım. İhtiyacımız olan kadar kullanalım." dedi. 

 


Gerede'de 64 milyon TL'lik 3 tesisin açılışı gerçekleştirildi
Gerede'de 64 milyon TL'lik 3 tesisin açılışı gerçekleştirildi
Gerede'de 64 milyon TL'lik 3 tesisin açılışı gerçekleştirildi
Gerede'de 64 milyon TL'lik 3 tesisin açılışı gerçekleştirildi
Gerede'de 64 milyon TL'lik 3 tesisin açılışı gerçekleştirildi
Gerede'de 64 milyon TL'lik 3 tesisin açılışı gerçekleştirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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