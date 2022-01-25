Gercüş'te 95 yıllık hükümet konağı restorasyonun ardından hizmete açıldı - Haberler
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Gercüş'te 95 yıllık hükümet konağı restorasyonun ardından hizmete açıldı

Gercüş'te 95 yıllık hükümet konağı restorasyonun ardından hizmete açıldı
AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Batman'ın Gercüş ilçesinde 95 yıllık hükümet konağı restorasyonun ardından yeniden hizmete açıldı.

GERCÜŞ, BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde 95 yıllık hükümet konağı restorasyonun ardından yeniden hizmete açıldı.

Bağlarbaşı Mahallesinde 1927 yılında hükümet konağı olarak inşa edilen, çeşitli dönemlerde farklı kurumların hizmet verdiği tarihi yapı restore edildi.

Restorasyonu tamamlanan tarihi binada Gercüş Kaymakamlığı ile bazı kurumların hizmet vereceği öğrenildi.

AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri

Hükümet, Batman, Gercüş, Güncel, Haber

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