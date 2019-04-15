Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın Mazbatasını Aldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Gündüz Günaydın mazbatasını aldı.

Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Osman Nuri Yılmaz'dan mazbatasını alan Günaydın, Gercüş Kaymakamlığı Hükümet Konağı binası önünde hatıra resmi çektirdi. Başkan Günaydın, daha sonra AK Parti Gercüş İlçe Başkanı Şefik Öner ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte zılgıtlar eşliğinde Gercüş Belediyesi'ne geçti. Gercüş Belediyesi girişinde kurban kesiminin artından vatandaşlara hitap eden Başkan Günaydın, seçim sürecinde kendilerini yalnız bırakmayarak destek verenlere teşekkür etti. Günaydın, "İlk günden bu yana söylediğim gibi adil olacağız, şeffaf olacağız, dürüst olacağız verdiğimiz bütün projeleri yerine getireceğiz. Bütün hizmetlerde el ele vererek sokak, sokak dolaşıp bu ilçeye hizmet edeceğiz. Belediye işinin ekip işi olduğunu biliyoruz hizmet için geldik ve var gücümüzle çalışacağız. Bu millete hizmetkar olmaya geldik. Bizim siyasi anlayışımız milleti yaştaki devlet yaşasın biz milletimiz ile ve devletimiz ile bütünleşeceğiz" dedi.

Vatandaşlardan Veysi Günaydın ise, ilçelerinin cumhuriyetin ilk ilçelerinden biri olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir zaman hizmet ile tanışmadığını söyledi. Veysi Günaydın, "Son 15 yıl HDP'li belediyeler tarafından yönetiliyordu. Bugünden sonra ise AK Parti belediyesi olarak hizmet ile tanışacaktır. Gercüşlü hemşehrilerimizin bundan sonra ilçede değişim görecekleri kanaatindeyim, bundan sonra Gercüş halkı hizmet ile tanışacaktır" diye konuştu.

Vatandaşlardan Orhan Kaya ve Hasan Aras ise Gündüz Günaydın'a çalışmalarında başarılar diledi. - BATMAN

Kaynak: İHA