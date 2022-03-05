Gerçekleştirecek olan eğitim ve tatbikatlar üzerinde fikir alışverişi

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve Müdür Yardımcısı Halis Çelik, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede İl Müdürü Demirel, 2021 Afet Eğitim Yılı'nda verilen eğitimlerin ve yürütülen çalışmaların teoriden pratiğe dönüştürülmesi, davranış değişikliği sağlanması ve toplumda risk kültürünün yaygınlaştırılması, birlikte çalışma becerisi geliştirilerek muhtemel afetlere karşı hazır olunmasının hedeflendiğini belirtti. İl Müdürü Demirel, ziyarette 2022 Tatbikat Yılı'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda okullarda gerçekleştirecek olan eğitim ve tatbikatlar, yapılması planlanan 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' ile ilgili hususlarda fikir alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Demirel, İl Milli Eğitim Müdürüne ve yardımcısı Çelik'e teşekkür etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Yerel