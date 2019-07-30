Gerçek Hayattaki Sevişme ile Filmlerdeki Sevişme Sahneleri Arasındaki 5 Fark
Hayallerle gerçekler her zaman bir olmuyor sayın okur.
Hayallerle gerçekler her zaman bir olmuyor sayın okur. Bunun en güzel örneği de çoğu kişinin hayalindeki cinsel hayatın sadece filmlerde olduğu. Gerçek hayatta o filmlerdeki kişilerin bile o ruhu yakalaması her zaman mümkün olmuyor. CollegeHumour ekibi filmlerdeki sahnelerle gerçek cinsel deneyimlerde yaşadığımız sahneleri birleştirmiş.
Gerçek ile Filmlerdeki Sevişmeler Arasındaki Farklar
1- Filmlerde kapı seksi bir şekilde açılır, içeri tutkuyla girilir
1a- Gerçek hayatta genelde tuvalete girilip işeme yarışı yapılır
2- Sevişme öncesi, sonrası gerçek çiftler böyleyken
2-a- Filmlerde övgüler gırla
3- Filmlerde duvardan duvara sevişildiğinde mutlu olunur
3-a- Ama gerçek hayatta kırılan eşyalar bir an için gözümüzün önünde canlanır
4- Filmlerde sevişirken yapılan konuşmalar
4-a- Gerçek hayatta yapılamayan konuşmalar
5- Filmlerde sonda giyinmiş ve övgüler yağdıran çiftler görünürken
5-a- Gerçek hayatta temizlenme telaşı içerisinde olan insanlar görürsünüz