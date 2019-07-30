Gerçek Hayattaki Sevişme ile Filmlerdeki Sevişme Sahneleri Arasındaki 5 Fark

Hayallerle gerçekler her zaman bir olmuyor sayın okur. Bunun en güzel örneği de çoğu kişinin hayalindeki cinsel hayatın sadece filmlerde olduğu. Gerçek hayatta o filmlerdeki kişilerin bile o ruhu yakalaması her zaman mümkün olmuyor. CollegeHumour ekibi filmlerdeki sahnelerle gerçek cinsel deneyimlerde yaşadığımız sahneleri birleştirmiş.

Gerçek ile Filmlerdeki Sevişmeler Arasındaki Farklar



1- Filmlerde kapı seksi bir şekilde açılır, içeri tutkuyla girilir

1a- Gerçek hayatta genelde tuvalete girilip işeme yarışı yapılır

2- Sevişme öncesi, sonrası gerçek çiftler böyleyken

2-a- Filmlerde övgüler gırla

3- Filmlerde duvardan duvara sevişildiğinde mutlu olunur

3-a- Ama gerçek hayatta kırılan eşyalar bir an için gözümüzün önünde canlanır

4- Filmlerde sevişirken yapılan konuşmalar

4-a- Gerçek hayatta yapılamayan konuşmalar

5- Filmlerde sonda giyinmiş ve övgüler yağdıran çiftler görünürken

5-a- Gerçek hayatta temizlenme telaşı içerisinde olan insanlar görürsünüz