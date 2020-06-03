George Floyd'un ailesi ilk defa kameralar karşısına geçti: 'Kim ne düşünürse düşünsün, George iyi...
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BBC

George Floyd'un ailesi ilk defa kameralar karşısına geçti: 'Kim ne düşünürse düşünsün, George iyi...

ABD'de polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd'un ailesi, olayın ardından ilk defa kamera karşısına geçti.

George Floyd'un ailesi ilk defa kameralar karşısına geçti: 'Kim ne düşünürse düşünsün, George iyi...
03.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:40

ABD'de polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd'un ailesi, olayın ardından ilk defa kamera karşısına geçti.

Floyd'un altı yaşındaki kızı Gianna ve annesi Roxie Washington, Minneapolis'te bir basın toplantısı düzenledi.

Göz yaşlarını tutmakta zorlanan Washington "Bizim elimizden neyi aldığınızı bilmenizi istiyorum" dedi ve ekledi:

"Onlar günün sonunda eve dönüp aileleriyle birlikte oluyorlar. Ama Gianna'nın artık bir babası yok. Onun büyüdüğünü göremeyecek. Mezuniyetine gelemeyecek, düğününde yanında olamayacak.

"Ben çocuğum için ve George için buradayım. Onun için adalet istiyorum. Çünkü o iyi birisiydi. Diğerleri ne düşünürse düşünsün."

"Nefes alamıyorum" diye bağırmaya çalışmasına rağmen 9 dakika süreyle diziyle Floyd'un boğazına bastıran Derek Chauvin, ABD'de sekiz gündür devam eden protestoları başlatan olayın ardından, diğer üç polis memuruyla birlikte görevden alınmıştı.

Chauvin cinayet suçlamasıyla tutuklu olarak yarfılanıyor. Diğer üç polis memuru hakkında henüz yasal bir işlem başlatılmış değil.

2011'den bu yana Minneapolis'te polis memuru olarak çalışan Chauvin'in kariyeri boyunca "aşırı güç kullanmaktan" defalarca şikayet aldığı, hakkında bir kez daha açıldığı ancak şimdiye kadar hiç cezaya çarptırılmadığı belirtiliyor.

BBC

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