George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi
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George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu çıkan protesto gösterileri ülke geneline yayıldı. Trump'ın göstericilere orduyla ilgili gözdağı vermesi sonrası Chicago kentinde devam eden gösteriler şiddete dönüştü. Protestocular polis arabalarına zarar verdi.

31.05.2020 00:23 | Son Güncelleme: 31.05.2020 00:43

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu çıkan protesto gösterileri ülke geneline yayıldı. Başta Minneapolis olmak üzere, ABD'nin farklı şehirlerinde protestoların bu gece de devam etmesi beklenirken, Chicago kentinde protestocular polis arabalarına zarar verdi.

3 ŞEHİRDE DAHA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Minneapolis'in yanı sıra başka kentlerden de eylem haberleri geliyor. Başkent Washington'da polis, toplanan kalabalığın Beyaz Saray'a yaklaşmasına izin vermiyor. Denver, Milwaukee ve Cincinnati şehirlerinde bu akşam sokağa çıkma yasağı getirildi. New York'ta da polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi.

CHİCAGO'DA EYLEMLER BAŞLADI

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu çıkan protesto gösterileri Chicago kentine de sıçradı. Gösterilerde protestocular polis arabalarına zarar verdi.

George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi.

30 ŞEHİRDE EYLEMLER DÜZENLENDİ

Minnesota eyalet yetkililerinin tanımıyla Minneapolis şehrinde George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestoların en şiddetlisinin yaşandığı Cuma günü, ABD'de 30'dan fazla şehirde de eylemler düzenlendi.

ATALANTA'DA ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Atlanta ve New York, göstericiler polis araçlarını yakarken, San Jose ve Detroit'te ise sokaklara barikatlar kuruldu. Milwaukee'de düzenlenen yürüyüşte Floyd'un ölmeden önceki son sözlerinden ilham alarak "Nefes alamıyorum" sloganları atıldı. Portland'da ise Adalet Sarayı'nın önünde ateş yakıldı.

Eylemlerin en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan Atlanta'da bazı dükkanların camları kırıldı ve göstericiler ile polis arasında yer yer çatışmalar yaşandı.

George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi.

Atlanta Valisi Keisha Lance Bottoms, düzenlediği basın toplantısında protestoculara seslenerek, "Şehri yakıp yıkarak neyi değiştiriyorsunuz? Şu anda tüm itibarınızı kaybettiniz. Amerika'yı böyle değiştiremeyiz, dünyayı böyle değiştiremeyiz" dedi.

HOUSTON'DA 200 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Houston kentinde de "yasa dışı gösteri düzenlemek" suçlamasıyla 200 kişi gözaltına alındı. New York'un Brooklyn bölgesinde düzenlenen protestolarda da bazı göstericilerin polise cam ve başka maddeler attığı görüldü. New York polisi biber gazı kullanarak eylemlere müdahale etti.

TRUMP'TAN GÖSTERİCİLERE GÖZDAĞI

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis'te siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olayların yatıştırılması için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi. Pentagon'un ise askerlere "hazır olun" emri verdiği iddia edildi.

George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi

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