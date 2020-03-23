Genk Belediye Başkan Yardımcısı Kurtal: Türkler'e virüs yayıcısı gözüyle bakmaya başladılar Genk Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Kurtal koronavirüs ile ilgili sosyal medyada hızla yayılan bir video ile ilgili bilgilerin resmi kaynaklara dayandırılmadığı gerekçesi ile sert tepki gösterdi. Viral olan videoda "Bölgedeki hastanelerdeki hastaların neredeyse yarısının Türk olduğu" belirtiliyor

Genk Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Kurtal koronavirüs ile ilgili sosyal medyada hızla yayılan bir videoya bilgilerin resmi kaynaklara dayandırılmadığı gerekçesi ile sert tepki gösterdi. Viral olan videoda "Bölgedeki hastanelerdeki hastaların neredeyse yarısının Türk olduğu" belirtiliyor.

Euronews'e konuşan Kurtal bu durum Türk toplumuna büyük zarar veriyor, Türklere sosyal medyadan artık tepki yağıyor. Virüs taşıyıcı veya yayıcı olarak görülüyor. Toplum zaten gergin. Resmi rakamlara dayandırılmayan bilgiler aktarılmamalı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle