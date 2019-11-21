Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti! Yaşar Büyükanıt kimdir, nereli?

21.11.2019 09:01 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:01

Yaşar Büyükanıt, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden vefat etti. 18 Kasım'da hayatını kaybeden eşi Filiz Büyükanıt'ın cenazesine katılamamıştı. Yaşar Büyükanıt neden vefat etti? Yaşar Büyükanıt askeri geçmişi, hayatı, biyografisi…

YAŞAR BÜYÜKANIT KİMDİR?

Mehmet Yaşar Büyükanıt, 1 Eylül 1940 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Genelkurmay Başkanı olan Büyükanıt, 1959 yılında Erzincan Askerî Lisesi'nden, 1961 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1963 yılında Piyade Okulunu tamamladı.

Büyükanıt, 1970 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yaptı, 1972 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 6'ncı Piyade Tümeninde Harekât Şube Müdürlüğü, Kara Harp Akademisinde Öğretim Üyeliği, Belçika/Mons'ta Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Yüksek Karargâhında (SHAPE) İstihbarat Daire Temel İstihbarat Şubesi Kuvvet ve Sistem Kısım Amirliği, Genelkurmay Personel Daire General-Amiral Şubesinde Kısım Amirliği ve Şube Müdürlüğü, Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yerine getirdi.

1988 yılında Tuğgeneralliğe terfi eden Yaşar Büyükanıt, Tuğgeneral rütbesi ile 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve İtalya/Napoli'de NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığında (AFSOUTH) İstihbarat Daire Başkanlığı yaptı, 1992 yılında Tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay Genel Sekreterliği ve Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerinde bulundu, 1996 yılında Korgeneralliğe terfi etti. Korgeneral rütbesi ile 7'nci Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay Harekât Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2000 yılında Orgeneralliğe gelen Büyükanıt, Orgeneral rütbesi ile Genelkurmay II'nci Başkanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 28 Ağustos 2006 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 2008 tarihinde emekli olmuştur.

ŞEREF MADALYASINA LAYIK GÖRÜLDÜ

Orgeneral Büyükanıt, TSK Şeref Madalyası, TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, İtalya Şeref Nişanı, ABD Liyakat Madalyası, Pakistan İmtiyaz Nişanı ve Kore Cumhuriyeti Tongil Liyakat Madalyası sahibidir.

Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, Filiz Büyükanıt ile evli ve bir çocuk sahibidir.