Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Somalili mevkidaşıyla görüştü - Haberler
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Somalili mevkidaşıyla görüştü

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Somalili mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Güler, beraberindeki heyetle Ankara'ya gelen Somalili mevkidaşı Rage'yi, Genelkurmay Karargahı'nda resmi törenle karşıladı.

Törenin ardından ikili, baş başa görüşmeye geçti.

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

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